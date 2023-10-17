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  4. İstanbul'da 3 kardeşin amcaları ve yengelerini vahşice öldürüldüğü davada karar verildi!

İstanbul'da 3 kardeşin amcaları ve yengelerini vahşice öldürüldüğü davada karar verildi!

17.10.2023 18:08 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde bir arazide Nuri Yıldız'ın cesedinin bulunması, Avcılar'daki evinde ise eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan kardeş 3 sanık, 2'si ikişer kez olmak üzere müebbbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul'da 3 kardeşin amcaları ve yengelerini vahşice öldürüldüğü davada karar verildi!

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Nuri Yıldız'ın yeğenleri tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız ve Mühyettin Yıldız katıldı. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yıldız Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Söz verilen sanık Ferhat Yıldız, "Masumiyetimizi ispatladığımızı düşünüyorum. 2 senedir masum şekilde yatıyoruz. Asıl suçlu biz değiliz. Yanlış yerden bakılıyor. Her şey lehimize çıkmışken hala neden buradayız? Ben yapmadım. Yapmadığım suçu kabul etmiyorum. Yapmadığım hiçbir şeyin cezasını yatmam. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi. Diğer sanık Mühyettin Yıldız, "Özgürlüğümüzü talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Aleyna Yıldız ise mağdur olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

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CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI!

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mühyettin Yıldız ve Ferhat Yıldız hakkında her ne kadar "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açılmışsa da eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin delil bulunmadığını değerlendirdi.

Sanıklar Esra ve Nuri Yıldız, "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırldı. Mahkeme, sanık Aleyna Yıldız'a da Nuri Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu sanığın, Esra Yıldız'ı "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmedildi.

Kararda, sanıkların pişmanlığı gözlenmediğinden verilen cezalarda indirim uygulanmadığı belirtildi.

Ferhat ve Mühyettin Yıldız'ı "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu 2 sanığı "mala zarar verme" suçundan da ikişer yıl hapisle cezalandırdı.

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Mahkeme, 3 sanığı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ikişer yıl hapis ve 1600'er lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.

İDDİANAMEDEN!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünün belirlendiği anlatılıyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başına 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu aktarılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir cisim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın, maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdiklerine dikkati çekilen iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin ise sanık Aleyna Yıldız olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ile Mühyettin Yıldız'ın amcalarının ve eşinin öldürülmesine ilişkin iki kez "tasarlayarak öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından da 1 yıl 4'er aydan dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

(AA)

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