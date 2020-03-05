HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 3 milyonluk kaza! Yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

İstanbul'da 3 milyonluk kaza! Yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bir sürücü sabah satın aldığı lüks otomobile ile önce park halinde bekleyen otomobile ardından da 3 milyon liralık ultra lüks cipe çarptı. Kaza sonucu yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile cip sürücüsünün ise arkadaş oldukları ve tesadüfen kazaya karıştıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde lüks bir otomobil satın alan sürücü, cadde üzerinde ilerlediği esnada virajı alamayarak kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce, cep telefonuyla konuşmak için sağa park eden sürücünün otomobiline, ardından da karşı şeritten gelen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı. Cip sürücüsü Libyalı iş adamı Mustafa Ali Mustafi (28) kazayı yara almadan atlattı. Aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşını olduğunu görünce ise büyük şok yaşadı.

Kazada başını cama çarpan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu cadde trafiği, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsü Mustafi’nin zaman zaman ticaret için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Haberi alan koştu! İzdiham meydana geldiHaberi alan koştu! İzdiham meydana geldi
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
1/
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kaza

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Diğer Haberler
Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Erzurum'da züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı

Haberi alan koştu! İzdiham meydana geldi

Son dakika! Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği videosu çıktı

Görüntüleri ortaya çıktı! "Şehit olmak kalbime doğuyor"

Taksim'de taciz iddiası! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.