HABER

İstanbul'da 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor. Trafik ışığı nedeniyle eziyet çektiğini söyleyen Dilek Karsanlı, “Yanmaları ile kapanmaları bir oluyor. 10 saniye bile değil. Lütfen kim duyuyorsa duysun bunu, bizi bu eziyete maruz bırakmayın." diye konuştu.

Ayvansaray'daki yan yoldan köprüye gelmek isteyenler, katılım öncesi trafik ışıklarıyla karşılaşıyor. Yeşil ışık yandığında gaz pedalına basmaya hazırlanan sürücüler, 3 saniye içinde yeniden kırmızı ışığın yanmasıyla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Kırmızı ışık ise 6 saniye yanıyor. İki şeritli yoldaki ışıklar, iki şerit için de farkı şekilde yanıyor.

SÜRÜCÜLER GAZA MI, FRENE Mİ BASACAKLARINI ŞAŞIRIYOR

Haliç Köprüsü'ne katılımda trafiğin kontrollü akması amaçlanarak devreye sokulduğu öğrenilen trafik ışıkları nedeniyle sürücüler, gaza mı, frene mi basacaklarını şaşırarak trafikte kargaşaya neden oluyor. Bazı sürüler yeşil ışıkta hareketlenmelerine rağmen kısa sürede değişen ışık nedeniyle kırmızıda geçiyor.

'TRAFİĞİN GENEL AKIŞKANLIĞINDA BÜYÜK BİR SORUN OLUYOR'

Trafik ışığı koyulan noktanın trafiğin akşına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, “22 yıllık yol güvenliği uzmanıyım. Bunun yanı sıra güvenli sürüş eğitmeniyim. Bununla beraber trafik kazaları bilir kişisiyim. Görüntülere baktığımızda var olan trafik ışığının lokasyonu ve akışkanlığı dolayısıyla o noktadaki kırmızı ve yeşil ışığın zamanı, sinyalizasyon zamanı olarak çok kısa yandığı için arkaya doğru birikinti yükseliyor. Yani siz farkında olmadan gelip duruyorsunuz, yeşil ışıkta kalkmaya çalışıyorsunuz. Bir ticari araç kullanıcısısınız, büyük araç kullanıcısısınız ya da otomobil kullanıcısısınız. Farkında olmadan hareket etmeye başlarken kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle arkaya doğru birikinti fazlalaştıkça trafiğin genel akışkanlığında büyük bir sorun oluyor. Yani trafik ışığı koyduğunuz yer, akışkanlığı bozmamalı, bir taraftan da trafiğin genel sıkışıklığını çözmeli, ya da yeni bir genel sıkışıklığa sebebiyet vermemeli." dedi.

Mert İntepe, "İstanbul çok kalabalık bir şehir. 5 milyona yakın arabayla hareket ediyoruz. Ve şunu biliyoruz, siz farkında olmadan günlük hareketleriniz içinde hafif bir fren yaptığınızda arkaya doğru 3 kilometrelik bir birikinti, ya da 3 kilometre sonraya sirayet eden bir kalabalık oluşuyor. Düşünün ki böyle bir ışığın kırmızıdan yeşile geçip, çok az bir zaman kalıp tekrar kırmızıya döndüğünde trafiğin hareket etmesi çok zor ve emniyetsiz oluyor." dedi.

'YANMALARI İLE KAPANMALARI BİR OLUYOR'

14 yıldır neredeyse bu yolu kullandığını ve bir süre önce konulan trafik ışığı nedeniyle eziyet çektiğini söyleyen Dilek Karsanlı, “Yanmaları ile kapanmaları bir oluyor. 10 saniye bile değil. Bu kadar insan bu eziyeti çekiyor. Bunun hiçbir mantığı yok ki zaten. Lütfen kim duyuyorsa duysun bunu, bizi bu eziyete maruz bırakmayın. Her sabah işe gidiyoruz burada" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş, “Bazen çift taraflı kırmızı yanıyor, bazen ayrı ayrı. Büyük ihtimalle Haliç'teki bu yoğunluğu önlemek için yapıyorlar ama kimsenin de uyduğu bir durum değil yani açıkçası. Herkes hafiften bir yavaşlayıp normal kafasına göre geçiyor" dedi.

Engin Sevinç da, “Kalksa daha iyi diyorum. Gereksiz bir ışık. Trafiği engelliyor. O oradan giriyor, bu buradan. Millet kornaya basıyor tartışmalara neden oluyor. Ceza gelir mi gelmez mi onu bilen de yok. Ceza gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. gündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde
Kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşüKültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik ışığı Haliç Köprüsü Ayvansaray eyüpsultan

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı!

İYİ Parti'den "kadın üye" atağı! Toplantılar başladı

İYİ Parti'den "kadın üye" atağı! Toplantılar başladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

Belediye Başkanından duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

İran'da bu yıl 173 kişi idam edildi

İran'da bu yıl 173 kişi idam edildi

THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.