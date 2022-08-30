HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var?

İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var?

30.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstanbul'da yapılacak kutlamalar ile konser ve etkinlik programı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki konser ve etkinlikler...

İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaş etkinliklere katılmak için internette araştırma yapıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki konser ve etkinlikler...

2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Gripin konseri:

Gripin konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı İstanbul'da.

Funda Arar konseri:

Funda Arar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'da Kartal Meydan'ı İstanbul'da olacak.

Madrigal konseri:

Madrigal konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi İstanbul'da.

Kenan Doğulu konseri:

Kenan Doğulu konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı İstanbul'da.

Ceza konseri:

Ceza konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

Sefo konseri:

Sefo konseri,30 Ağustos Zafer Bayramı Salı günü saat 20.00'de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez Önü'nde olacak.

Moğollar konseri:

Moğollar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 19:00'da Yenikapı Meydanı İstanbul'da.

İlyas Yalçıntaş konseri:

İlyas Yalçıntaş konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı İstanbul'da.

Evdeki Saat konseri:

Evdeki Saat konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

1

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de helikopter kazası! Pilotlar ölümden döndüİzmir'de helikopter kazası! Pilotlar ölümden döndü
Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtilerSavaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler
Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul konser etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' hassasiyeti! Sunucuyu anında uyardı

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye' hassasiyeti! Sunucuyu anında uyardı

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.