İstanbul'da 325 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

İstanbul'un Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şişli'de, ilçe genelinde kurulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli araçları ve kişileri durdurarak arama yaptı. Polisler, cadde ve sokaklarda da yaya olarak denetimde bulundu.

Feriköy ve Kuştepe'de genel emniyet ve asayiş yönünden kahvehaneler ile tekel ürünleri satış noktaları denetlendi.

325 POLİS KATILDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, ilçe ekipleri ile Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Trafik Şube ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden 325 polis katıldı.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de çok sayıda polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden polislerin de destek verdiği uygulamada, ilçe genelindeki iş yerleri kontrol edildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.

Asayiş uygulamasının aralıklarla süreceği belirtildi. (AA)

