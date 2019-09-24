İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bir kuyumcuda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sarsıntı anında esnaf ve müşterilerin paniğe kapılarak dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Deprem nedeni ile okullarda bulunan öğrencilerin okulların bahçelerine çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görüldü.



