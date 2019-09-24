HABER

İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul'u sallayan 4,6 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Bir kuyumcuda kaydedilen görüntülerde, sarsıntı anında esnaf ve müşterilerin kısa süreli paniğin ardından dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları görüldü.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika! İstanbul'da depremSon dakika! İstanbul'da deprem

Bir kuyumcuda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sarsıntı anında esnaf ve müşterilerin paniğe kapılarak dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Deprem nedeni ile okullarda bulunan öğrencilerin okulların bahçelerine çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görüldü.

AW810059_01


İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı
Bu köyün eşi benzeri yokBu köyün eşi benzeri yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul deprem deprem anı İstanbul depremi

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.