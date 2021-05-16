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  4. İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

16.05.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken apartman sakinlerinin kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 03.15’te Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 127. Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katındaki çıktı. Edinilen bilgiye göre bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Alevlerin daireyi sarması, kat sakinlerinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Yangının çıktığı daireden yükselen duman ise tüm apartmanı sardı. Üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Üst katlardan birinden tahliye edilen bir çocuğun ise gözyaşları kameraya yansıdı.

"YANGIN VAR DEDİM, ÇABUK YETİŞİN"

Yangını gördükten sonra itfaiye ekiplerine haber veren Kenan Bozat isimli vatandaş, “Duman gördüm. Pencereye çıktım baktım, tahmin ettim yine yandı. İtfaiyeyi aradım, ambulansı aradım, polisi aradım. Yangın var dedim, çabuk yetişin. İtfaiye bir 15 - 20 dakikada yetişti. Baya duman yükseldi. Binadakiler telaşlandılar, balkona çıktılar sonradan ambulanslar geldi, polisler geldi. İtfaiye geldi, müdahale ettiler. Duman çoktu hiç kimse yukarıdan aşağıya inemiyordu” şeklinde konuştu.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA-DHA

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yangın İstanbul Zeytinburnu

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