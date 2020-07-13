HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 07:07 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 400 polisle yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 75 şüpheliyi gözaltına aldı .

İstanbul'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı. Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 75'ini gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EVDE YOK DENİLSE DE YAKALANDI

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekât timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı.

Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekât timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!Kylie Jenner, gördüğüne inanamadı: Gerçek olamaz!
Muğla'da film gibi operasyon! Koronayı fırsat bilmişlerMuğla'da film gibi operasyon! Koronayı fırsat bilmişler
KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

İlginizi Çekebilir

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Diğer Haberler
Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

Muğla'da film gibi operasyon! Koronayı fırsat bilmişler

Karabük'te TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

TIR'a çarpan otomobil yoldan çıktı

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

Türkiye'den BM'nin Suriye kararı sonrası dikkat çeken açıklama

Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki

Azerbaycan saldırısı sonrası Türkiye'den Ermenistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.