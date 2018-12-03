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İstanbul'da 48 suikast silahı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı. "CNC Torna Tezgahı Parçaları" olarak beyan edilen posta önce X-Ray taramasından sonra fiziki aramaya yönlendirildi. Yapılan aramada paketin içerisinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 adet silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

BİNLERCE KARGO İNCELENDİ

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.

SİLAHLARIN ABD'DEN KARGOLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunca suikast silahı olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor. (DHA)

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İstanbul'da 48 adet suikast silahı yakalandıİstanbul'da 48 adet suikast silahı yakalandı
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istanbul Suikast Silahı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seçim yaklaşıyor ya yeni bir tezgah dizayn ederler arrık ergenekon balyoz ve fetöden sonra ne olacak acaba
Hangi terör örgütü pkk desek RTE'nin dostu papaz bronsun prd tramp yani amerika zaten bütün olarak veriyor.. hangi terör örgütü yoksa botokslu asker kaçağı gayri meşru çocuğu sedo mu
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