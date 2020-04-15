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  4. İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli’de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

(DHA )

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