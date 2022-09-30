İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! Su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 30 Eylül 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler haberimizde...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
30 Eylül 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KARTAL
Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Küçük Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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