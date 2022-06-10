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İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri! İSKİ açıkladı! 10 Haziran 2022 Cuma

10.06.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 10 Haziran 2022 Cuma günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamada 5 ilçenin bazı semt ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağı aktarıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 10 Haziran 2022 Cuma günü İSKİ'den yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri! İSKİ açıkladı! 10 Haziran 2022 Cuma

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın beşinci gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 5 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 10 Haziran 2022 cuma günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

10 Haziran 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

10 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Işletme Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 10.06.2022 06:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Şirinevler Mah,Cumhuriyet Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.06.2022 21:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 02:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Mevlana Mah,İstiklal Mah,Örnek Mah,Süleymaniye Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah,Akçaburgaz Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı Nedenı Ile Işletme Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 10.06.2022 06:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Harbiye Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,İnönü Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Duatepe Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 02:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler Beyoğlu Büyükçekmece Esenyurt Şişli İSKİ
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