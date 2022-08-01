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İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 1 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

01.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlanan arıza ve bakım çalışmaları listesi 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ megakent İstanbul'un 5 ilçesinde bazı noktalarda kesinti yapılacağını duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 1 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Su kesintisi konusunda yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları merak edildi. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'arıza kesinti' açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 5 ilçesinde bazı noktalarda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

1 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktalara yer verildi. İşte o ilçeler...

su kesintisi

1 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler : Esenler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.08.2022 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 01.08.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah,Ahmetli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 01.08.2022 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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