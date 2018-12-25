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İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da 61 ev ve iş yerine girerek yaklaşık 5 milyon değerinde vurgun yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 18 farklı ilçede 11 otomobil ile çok sayıda değerli eşya çaldığı öğrenildi.

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 1 kadın şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi.
Operasyonda 1’i kadın 1’i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
1 kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Öte yandan, çalınan araçların ve malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık çete

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