İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan 16 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 1 kadın şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi.