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  4. İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

02.07.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ’a yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiğini belirledi.

Söz konusu şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında DEAŞ’a eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu DEAŞ üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu’da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 GÖZALTI

Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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