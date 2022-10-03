İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu olurken İSKİ'den 3 Ekim Pazartesi günü yazılı açıklamada bulunuldu. 7 ilçede bazı noktalarda yaşayan ve konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. konusu oldu. Peki, 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

3 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2 ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ADALAR

Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.10.2022 19:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2022 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Mercan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2022 07:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Halaskargazi Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

