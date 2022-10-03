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İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

03.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 3 Ekim 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada yer alan bilgiye göre 7 ilçede kesinti olacak. Peki, 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu olurken İSKİ'den 3 Ekim Pazartesi günü yazılı açıklamada bulunuldu. 7 ilçede bazı noktalarda yaşayan ve konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. konusu oldu. Peki, 3 Ekim 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

su kesintisi

3 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2 ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ADALAR

Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.10.2022 19:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Mercan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 07:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Halaskargazi Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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