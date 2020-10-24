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  4. İstanbul’da 74 yaşındaki 'KOAH hastası torbacı' yakalandı

İstanbul’da 74 yaşındaki 'KOAH hastası torbacı' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşayan bir kişinin yaşadığı metruk binaya yapılan baskında uyuşturucu madde bulundu. KOAH hastası olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Ahmet B.'nin, uyuşturucu madde satışı nedeniyle bir süredir arandığı tespit edildi.

İstanbul’da 74 yaşındaki 'KOAH hastası torbacı' yakalandı

Kağıthane'nin Yeşilce Mahallesi Andelip Sokak'ta metruk bir binada uyuşturucu madde satıldığı ihbarını değerlendiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü baskın gerçekleştirdi. Binada arama yapan polis, Ahmet B. adlı kişinin, bir odada oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığını tespit etti. Odada yapılan incelemede, KOAH hastası olduğu öğrenilen Ahmet B.'nin yatağının yanında bulunan masa üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis, poşet ve gazete kağıtlarına sarılı 70.57 gram skunk, 15.63 gram toz kubar ile 760 lira ve cep telefonuna el koyarken, Ahmet B.'yi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince alınan karar gereğince uyuşturucu madde satışı suçundan arandığı tespit edilen Ahmet B., yapılan sorguda, uyuşturucuyu Aykutcan G. ve Mehmet A. adlı kişilerden aldığını söyledi. Ahmet B.'nin, uyuşturucu satıcılarının gün içinde yanına geleceğini belirtmesi üzerine çevrede tertibat alan polis, bir süre sonra metruk binaya gelen Aykutcan G. ile Mehmet A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 64.64 gram toz kubar ile bir miktar para ve cep telefonları ele geçirildi.

Polis, Aykutcan G. ile Mehmet A.'nın uyuşturucu maddeleri Eyüp Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir adresten temin ettiklerini söylemesinin ardından nöbetçi savcılığın talimatıyla Serap Ö. adlı kadının yaşadığı adrese baskın yaptı. Burada yapılan aramalarda ise 214.33 gram metamfetamin ile 29.85 gram uyuşturucu madde,3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi.

Baskınların ardından Aykutcan G., Mehmet A. ve Serap Ö. sorgulanmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürülürken, Ahmet B. ise tedavi amacıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA-DHA

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