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İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 30 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Esenyurt İlçesi: Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi: Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi: Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi: Tamamı.

Çatalca İlçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

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