İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama

Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir" dedi.

Ongun, kentte su temininin sadece barajlardan yapılmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır."



