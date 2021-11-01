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İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi

01.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen en büyük hayalet ağlardan biri İstanbul Yeşilköy'de bulundu. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 'gırgır' ağı olarak tabir edilen hayalet ağ, denizden çıkarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Ağlar, 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" dedi.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay yaptığı açıklamada, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş ağların temizlenmesine 2017 yılından bu yana devam edildiğini söyledi. Atalay, Marmara başta olmak üzere tespit ettikleri, balıkçıların bildirdiği veya vatandaşların söylediği pek çok ağı çıkardıklarını söyledi. Atalay, büyük ağları da daha büyük ekipmanlar vinçlerle çıkardıklarını belirtti. Marmara'da temizlenmesi gereken 5 lokasyonda ağ tespit ettiklerini ifade eden Atalay, bunların çıkarılması için hava şartlarının uygun olmasını beklediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK AĞLARDAN BİR TANESİ"

Atalay, İstanbul'un pek çok lokasyonunda hayalet ağ çıkarıldığını, en büyük ağlardan birini yakın zamanda Yeşilköy açıklarından çıkaracaklarını belirterek, "Çok büyük ağlarımız kalmadı; ama 1 ağımız kaldı. O da büyük bir gırgır ağı. Bir kayalığa takılmış. Dalgıçların biraz zorlanacağı bir derinlikte. O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında. Bu ağ Türkiye'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız. 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte ağlar. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" ifadesini kullandı.

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"13 SANTİMİN ALTINDA İSTAVRİT ALMAYIN"

Atalay, ayrıca 13 santim boyunun altında istavrit yakalanmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Balıkçılık konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok sıkı takip ediliyor. Geçen yıl hamsi belli bir dönem yasaklanmıştı, onun faydalarını bu yıl görüyoruz. Her hafta yine hamsinin, diğer balıkların gıda yönünden incelendiği gibi boy olarak da inceliyoruz. Ona göre ne gerekiyorsa bütün kurallarımızı değiştirebiliyor, yenileyebiliyoruz. İstavrit balığının boyca 13 santimin altında yakalanmaması gerektiğini vurguluyoruz. 13 santimin altındaki istavrit balıklarını da halkımızın almamasını özellikle rica ediyoruz. Eğer 13 santimin altında çok istavrit yakalanmaya başlanırsa buna da kısıtlama getirilebilir, ona da önümüzdeki günlerde araştırmalar ve veriler doğrultusunda karar verilir" dedi.

Kaynak: DHA

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İstanbul
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