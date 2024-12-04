İstanbul'da 850 bin lira katliamı! Polis, firari polisin peşinde: 2 milyon olarak dönmeyince öfkelenmiş

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde pazar günü meydana gelen dehşetin altından emlakçıyla arasındaki para anlaşmazlığı çıktı. 850 bin lira verdiği dairenin inşaatı bitmeyince almaktan vazgeçen polis memuru, parası 2 milyon lira olarak geri ödenince "Para değer kaybetti" deyip 2 milyon lira istedi. Bu talep anlaşmazlığa dönünce polis memuru silahına sarıldı...

PARASINI VERDİĞİ EVİN TAMAMLANMASI UZUN SÜRÜNCE VAZGEÇTİ

Show TV'nin aktardığına göre bir dönem Özel Harekat'ta çalışmış bir polis memuru olan Halit Şimşek, Sabri Ekşi'den bir ev satın almıştı ama evin tamamlanması uzun sürdü. İnşaat bir türlü bitmeyince polis memuru, Sabri Ekşi'den parasını geri istedi.

850 BİN LİRA VERDİ, 2 MİLYON İSTEDİ

Halit Şimşek'e 2 yıl önce verdiği 850 bin lira geri ödendi. Ama polis memuru 'Para değer kaybetti' deyip 2 milyon lira istedi. Bu anlaşmazlık husumete dönüştü. Polis memuru, Sabri Ekşi'nin oğlunu bile tehdit etti.

EMLAKÇIDA TARTIŞILAR

Katliam ise pazar günü saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. DHA'da yer alan detaylara göre; polis memuru Halit Şimşek ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka arasında geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İş yerine gelen sağlık ekipleri Sabri Ekşi ve oğlu Yusuf Ali Ekşi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sabri Ekşi ve Yusuf Ali Ekşi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Emirhan Furkan Ekşi'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır