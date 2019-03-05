HABER

İstanbul'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 874 metre uzunluğundaki en büyük katlı kavşak viyadüğü Fikirtepe'de inşa ediliyor. Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor.

Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.

Dev projenin yüzde 70'i tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık 2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlanırken, viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı.
Çalışma kapsamında, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu yapılıyor. 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında, 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu inşa ediliyor. Projenin 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, 160 bin kişinin burada yaşaması öngörülüyor.

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Çalışma ile mevcut O-1 ve D-100 karayollarının kesişme noktası olan Uzunçayır Kavşağı'nın, halen çalışmaları süren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.
Proje tamamlandığında, Fikirtepe Mahallesinin Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Harem ve Göztepe ile olan Karayolu bağlantıları, mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet verecek. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fikirtepe kadıköy kentsel dönüşüm projesi kavşak viyadüğü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar'dan KKTC açıklaması

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Yunanistan Türkiye'ye iade edecek!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.