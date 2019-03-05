İstanbul'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.

Dev projenin yüzde 70'i tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık 2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlanırken, viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı.

Çalışma kapsamında, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu yapılıyor. 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında, 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu inşa ediliyor. Projenin 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, 160 bin kişinin burada yaşaması öngörülüyor.

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK Çalışma ile mevcut O-1 ve D-100 karayollarının kesişme noktası olan Uzunçayır Kavşağı'nın, halen çalışmaları süren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.