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'İstanbul'da 9 dereceye inecek' Rusya'dan geliyor! İki güne dikkat: Kar yağacak... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Kasım hava durumu tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 08:31
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Bugün hava nasıl, hafta sonu hava nasıl olacak? Herkes hava durumu ile ilgili gelişmeleri merak ederken son tahminler geldi. Buna göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklık pazar gününden itibaren ülke gelinde 9 derece birden düşecek. Kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklık 10 derecelerde hissedilecek. Uzmanlar kar yağacak bölgeleri ve tarihleri de açıkladı. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini...

'İstanbul'da 9 dereceye inecek' Rusya'dan geliyor! İki güne dikkat: Kar yağacak... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Kasım hava durumu tahmini

Sıcaklıklar bir düşüp bir yükselirken hava durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son tahminlere göre hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken hava sıcakları da pazar günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

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"SICAKLIK İSTANBUL'DA, MARMARA'DA 9-10 DERECEYE İNECEK"

Pazar gününden itibaren havaların soğuyacağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Marmara'da Karadeniz'de Ege'de poyraz kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İzmir'de 16 derece civarında olacak. Ankara'da 14-15 civarında olacak." dedi.

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İKİ GÜNÜ İŞARET ETTİ: KAR YAĞACAK

Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Karadeniz Bölgesi yağış alacak. Karadeniz, Artvin arasındaki kesim. Pazar günü ve salı günü, Karadeniz'de rakımı bin 300 üzerinde olan yerlere kar yağacak. Çiftçiler tohumlarını eklemek için yağış bekliyorlar. Kasım ayı da kurak geçecek. Havanın açık olması akşam ve gecelerin soğuk olmasına neden oluyor." dedi.

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

"YARINDAN İTİBAREN 5-6 DERECE DÜŞECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün güney doğu ve batı karadeniz gece başlayacak yağmur pazar tüm karadeniz ve marmaranın kuzey ve doğusunu da kapsar Kastamonu ve doğu karadeniz yüksekleri doğu anadolunun kuzey doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağar. Ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar yarından itibaren 5-6 derece düşecek" ifadelerini kullandı.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

M2

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
z bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

M3

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

M4

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

2 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

2

3 KASIM PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

3

4 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

4

5 KASIM SALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

5

6 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ

6

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı kar sıcaklık
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