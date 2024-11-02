'İstanbul'da 9 dereceye inecek' Rusya'dan geliyor! İki güne dikkat: Kar yağacak... Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Kasım hava durumu tahmini

Sıcaklıklar bir düşüp bir yükselirken hava durumundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son tahminlere göre hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olması beklenirken hava sıcakları da pazar günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Pazar gününden itibaren havaların soğuyacağını söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Marmara'da Karadeniz'de Ege'de poyraz kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da Marmara'da 9-10 dereceye inecek. İzmir'de 16 derece civarında olacak. Ankara'da 14-15 civarında olacak." dedi.
Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Karadeniz Bölgesi yağış alacak. Karadeniz, Artvin arasındaki kesim. Pazar günü ve salı günü, Karadeniz'de rakımı bin 300 üzerinde olan yerlere kar yağacak. Çiftçiler tohumlarını eklemek için yağış bekliyorlar. Kasım ayı da kurak geçecek. Havanın açık olması akşam ve gecelerin soğuk olmasına neden oluyor." dedi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk havanın pazar gününden itibaren 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün güney doğu ve batı karadeniz gece başlayacak yağmur pazar tüm karadeniz ve marmaranın kuzey ve doğusunu da kapsar Kastamonu ve doğu karadeniz yüksekleri doğu anadolunun kuzey doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağar. Ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar yarından itibaren 5-6 derece düşecek" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
z bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı