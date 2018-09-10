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İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul, Şişli'de yaşayan 80 yaşındaki ABD uyruklu kişi, kalacak yeri olmadığı için yanına aldığı Suriyeli genç ve arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Suriyeli gencin evdeki değerli eşyaları çalmak için plan yaptığı ve ABD'li Looren İrville Senseman'ı bu nedenle öldürdüğü belirlendi.

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

Olay, 17 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Amerika’da ve Suudi Arabistan’ta 15 yıl ilaç fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olan 80 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Looren İrville Senseman, 15 yıl önce Türkiye’ye geldi.

KALACAK YERİ OLMADIĞINI GÖRÜNCE EVİNE ALDI

Emekliliğini Türkiye’de geçiren yaşlı adam, Taksim Meydanı’nda bir süre önce Suriye uyruklu Baha Haj H.(21) ile tanıştı. H. ile bir süre konuşan Senseman, kalacak yeri olmadığı ve aç olduğunu söyleyince onu evine aldı.

EVDEKİ ANTİKALARI GÖRÜNCE HIRSIZLIK PLANI YAPTI

Evde birlikte yaşamaya başlayan ikiliden H., adamın evinde antikaların ve değerli eşyaların olduğunu fark ederek hırsızlık yapmak için arkadaşı Marey El E.’yi (19) aradı.

AĞZINI ELİYLE KAPATIP KARNINDAN BIÇAKLADI

Plan yapan 2 arkadaştan adamın yanında kalan H., olay günü sigara alma bahanesiyle Senseman ile dışarıya çıktı. Bir süre sonra eve dönen H., kapıyı anahtarla açtığı esnada Senseman’ın ağzını eliyle kapatıp karnından 3 kez bıçakladı.

Ardından arkadaşı E. ile içeriye giren H. adama ait dizüstü bilgisayar, antika eşyalar, eşya dolu valiz, cep telefonu, evin anahtarı ve İETT kartını alarak evden çıktı. Zanlıların evden çıktığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

CESEDİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

Olaydan 10 gün sonra evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiğinde adamın banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı adamın bıçaklandığının görülmesi üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLER YAKALATTI

Yapılan inceleme sonucunda şahısların bir taksiye bindiğini gören ekipler, plakasını tespit etti. Şahısların Aksaray’da bir yeraltı çarşısına gittiğini tespit eden ekipler, adamın çalınan cep telefonunun çarşıdaki M.M.’ye satıldığını belirlerdi.

Bunun üzerine M.M.’yi gözaltına alan ekipler, şahsın ifadesinden ve çarşıdaki görüntülerden yola çıkarak önce geçtiğimiz Cuma günü fırında çalışan H.’yi ertesi gün de halı E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan eşyalara ise polis tarafından el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adamın cenazesi ise geçtiğimiz 17 Ağustos günü ABD Başkonsolosluğu tarafından ABD’ye gönderildi. (İHA)

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istanbul Şişli ABD Suriyeli genç cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
escincel cinayeti
besle kargayı...
Gay dir bu ölen suriyeliler yunanistandada böyle yaşlı adamlara takılıyorlar
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