İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

Olay, 17 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Amerika’da ve Suudi Arabistan’ta 15 yıl ilaç fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olan 80 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Looren İrville Senseman, 15 yıl önce Türkiye’ye geldi.

KALACAK YERİ OLMADIĞINI GÖRÜNCE EVİNE ALDI

Emekliliğini Türkiye’de geçiren yaşlı adam, Taksim Meydanı’nda bir süre önce Suriye uyruklu Baha Haj H.(21) ile tanıştı. H. ile bir süre konuşan Senseman, kalacak yeri olmadığı ve aç olduğunu söyleyince onu evine aldı.

EVDEKİ ANTİKALARI GÖRÜNCE HIRSIZLIK PLANI YAPTI

Evde birlikte yaşamaya başlayan ikiliden H., adamın evinde antikaların ve değerli eşyaların olduğunu fark ederek hırsızlık yapmak için arkadaşı Marey El E.’yi (19) aradı.

AĞZINI ELİYLE KAPATIP KARNINDAN BIÇAKLADI

Plan yapan 2 arkadaştan adamın yanında kalan H., olay günü sigara alma bahanesiyle Senseman ile dışarıya çıktı. Bir süre sonra eve dönen H., kapıyı anahtarla açtığı esnada Senseman’ın ağzını eliyle kapatıp karnından 3 kez bıçakladı.

Ardından arkadaşı E. ile içeriye giren H. adama ait dizüstü bilgisayar, antika eşyalar, eşya dolu valiz, cep telefonu, evin anahtarı ve İETT kartını alarak evden çıktı. Zanlıların evden çıktığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.