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  4. İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 07:32 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de, 28 yaşındaki genç kadın işten gelen kocası tarafından evde ölü bulundu. Neye uğradığını şaşıran koca sinir krizi geçirince, komşuları durumu polise haber verdi.

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Olay, dün akşam saat 22.00 sularında Şişli Paşa Mahallesi 1.Hakan Sokak 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve gelen koca, kapıyı açtığında karısı M.A.’nın hareketsiz salonda yattığını gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren koca, bağırmaya başladı. Bağırışları duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 28 yaşındaki M.A’nın öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan genç kadının öldüğünü haber alan yakınları eve akın ederek, ağıt yaktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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istanbul Şişli

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