İstanbul'da Adalar'a vapur seferi 24 saate çıkarıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımının yeniden başlandığını açıkladı. İmamoğlu, çalışmalarla ilgili düzenlenen törende konuştu.

ADALAR'A 24 SAAT VAPUR SEFERİ



İstanbul'da deniz ulaşımının 24 saate çıkarılacağı proje hakkında da konuşan İmamoğlu, "Deniz ulaşımında söz verdiğimiz gibi deniz hatlarıyla ilgili ilgiyi artırmayı istiyoruz. Yüzde 3-4 seviyesinde toplu ulaşımdaki payı. Yeni seferler koyacağız. Adalar halkımıza bir müjde vermek istemiştik, 24 saat ulaşımı Adalar ile başlattık." dedi.



