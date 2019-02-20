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İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi'nden istifa kararı

SEÇİM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi istifa kararı aldı. İlçe Yönetimi'nin kararı ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.

İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi'nden istifa kararı

Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.

İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti. (AA)

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