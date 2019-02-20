İstanbul'da Adalar CHP İlçe Yönetimi'nden istifa kararı

Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.
İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti. (AA)
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