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  4. İstanbul'da adliyede büyük panik! Tavan çöktü, su boruları patladı

İstanbul'da adliyede büyük panik! Tavan çöktü, su boruları patladı

05.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın B Blok 1.kat kısmında bulunan asma tavan çöktü. Çökme büyük paniğe neden olurken olayın mesai saati dışında meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Çökmeyle beraber su boruları da patladı.

İstanbul'da adliyede büyük panik! Tavan çöktü, su boruları patladı

Olay, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nin B Blok 1.katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri’nin bulunduğu koridorun tavan kısmı bir anda büyük bir gürültüyle çöktü.

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Çökme, adliyede korku ve paniğe neden olurken, olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi ve alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökmeyle birlikte su borularının patladığı ve adliyede görevli personellerin olaya hemen müdahale ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul anadolu adliyesi
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