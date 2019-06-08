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İstanbul'da ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşini, barışma teklifini kabul etmeyince kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Hasan E.C., tedavisi süren eşini öldürmeye geldiği Çapa Hastanesi'nde, son anda polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.

İstanbul'da ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. tartıştığı eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda Hasan E.C.'nin ticaretle uğraştığı, bir süre önce işlerinin kötü gittiği bu nedenle psikolojik rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.

Şüphelinin tahliye olmasının ardından, cezaevinde olduğu sırada evi terk eden ve ağabeyinin yanına sığınan eşi Ayşegül C.'nin yanına konuşmak için gittiği, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

SİCİLİ KABARIK

Polis, yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü şüphelinin, ağır yaralı olarak Çapa hastanesinde tedavi gören eşine yeni bir saldırı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastane çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonucu tabancasıyla birlikte hastaneye girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastane girişinde gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin daha önceden 12 kez tehdit, 4 adet kasten yaralama, sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sorgusuna devam ediliyor. (DHA)


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