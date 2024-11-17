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  4. İstanbul'da AK Parti ilçe binasına saldırı! Kaldırım taşlarını attı: Her yerde aranıyor

İstanbul'da AK Parti ilçe binasına saldırı! Kaldırım taşlarını attı: Her yerde aranıyor

17.11.2024 14:59
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.11.2024 14:59
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Dün gece saat 03.00 sıralarından AK Parti'nin Beylikdüzü ilçe binasına saldırı düzenlendi. Saldırganların yakalanma çalışması hemen başlatılırken saldırının kaldırım taşlarıyla yapıldığı belirlendi. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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KALDIRIM TAŞLI SALDIRI

Olay, gece 03.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ilçe binasının camlarına kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda parti binasının camları kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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AK PARTİ İL BAŞKANI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü ak parti saldırı
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