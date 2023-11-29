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  4. İstanbul’da akılalmaz anlar! Fırtınalı havada deniz girmeye çalıştı, görenler inanamadı…

İstanbul’da akılalmaz anlar! Fırtınalı havada deniz girmeye çalıştı, görenler inanamadı…

29.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkisini gösteren fırtınalı havada akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Küçükçekmece’de bir vatandaş kuvvetli lodosa rağmen denize girmeye çalışırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İşte o anlar…

İstanbul’da dün gece yaşanan kuvvetli lodos sırasında çekilen bir görüntü tedirginlik yarattı. Küçükçekmece ilçesinin sahil kesiminde çekildiği iddia edilen görüntüler herkesi şoke etti. Fırtınalı havada deniz kenarında yürüyen adamın dalgalarla mücadele ettiği anlar başka bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hava Forum sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerdeki kişinin hangi amaçla denize girmeye çalıştığı ise merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına
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