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İstanbul'da akılalmaz casusluk! Sevgilisi mobbinge uğrayınca... Çiçek buketinin içine gizlemiş

23.03.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. Bir otomotiv firmasının satış bayisinde çalışan Erdal B., aynı markanın farklı şubesinde çalışan kız arkadaşına mobbing yapıldığını öne sürdü ve ilginç bir yola başvurdu. Sevgilisine mobbing yaptığını ileri sürdüğü yöneticiler Çetin D. ve Ali A.'ya isimsiz şekilde gönderdiği çiçek buketine ses kayıt cihazı koyan 'casus' elde ettiği kayıtları da yine aynı şekilde göndererek şantaj yaptı. İşte ilginç haberin detayları...

İstanbul'da akılalmaz casusluk! Sevgilisi mobbinge uğrayınca... Çiçek buketinin içine gizlemiş

İstanbul'da, kız arkadaşıyla aynı markanın farklı bayilerinde çalışan Erdal B., yöneticilerinin sevgilisine mobbing yaptığını ileri sürerek ilginç bir yola başvurdu. Yöneticilerinin konuşmalarını kayıt altına alan Erdal B., daha sonra da bu kayıtları yine onlara göndererek istifa etmelerini istedi ve şantaj yaptı. İşte sonrasında yaşananlar...

AYNI MARKANIN FARKLI BAYİLERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., da aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı. Sabah'ta yer alan haberde, iddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.

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ÇİÇEK BUKETİNİN İÇİNE SES KAYIT CİHAZI GİZLEDİ

Sevgilisinin anlattıkları sonrası akılalmaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin D. ve Ali A.'ya çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, yöneticileri günlerce bu şekilde dinledi.

AYNI YÖNTEMLE KAYITLARI GÖNDERDİ

İki amiri arasındaki konuşmaları bu şekilde elde elden genç adam, elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe ekledi. Amirlerine yeniden bir çiçek göndererek, buketin üstüne bu kez flaşı alenen koydu.

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SES KAYDIYLA ŞANTAJ YAPTI

İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal B., bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin D.'nin görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Erdal B. hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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İstanbul
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