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  4. İstanbul'da akılalmaz görüntü! Bir anda koştular

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Bir anda koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kabataş iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak koşan kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yüzlerce kişi akılalmaz görüntü oluşturdu.

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Bir anda koştular

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı.

BİR ANDA VAPURA DOĞRU KOŞTULAR

Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer yapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.

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Kaynak: DHA

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