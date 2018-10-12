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İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücü çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

Kaza saat 14.30 sıralarında Esenyurt Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre OGS gişesine giren sürücü son anda direksiyonu kırarak HGS gişesine yöneldi. Bu sırada HGS gişesine giren sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kaza Esenyurt

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