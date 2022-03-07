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  4. İstanbul'da akılalmaz kaza: Otobüsün sürüklediği otomobil eve girdi! Yaralılar var

İstanbul'da akılalmaz kaza: Otobüsün sürüklediği otomobil eve girdi! Yaralılar var

07.03.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü araçlara çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çubuklu Caddesi feribot iskelesi durağındaki Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yolcularını aldıktan sonra Üsküdar yönünde devam ederken gaz pedalının takılması sonucu karşı yönden gelen İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Daha sonra park halindeki 2 otomobile vuran İETT otobüsü, önünde seyreden otomobili de sürükleyerek 3 katlı ahşap binaya çarparak durabildi. Kazada, binanın içerisine giren otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yaralanan 5 yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Beykoz Sahil yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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