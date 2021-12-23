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  4. İstanbul'da akılalmaz kaza: Sürücü araçtan atladı, yaya son anda kurtuldu

İstanbul'da akılalmaz kaza: Sürücü araçtan atladı, yaya son anda kurtuldu

23.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde aşırı hız kazaya neden oldu. Hızla sokağa giren bir araç kamyonete çarparak durabildi. Kaza sırasında olay yerinde olan hurdacı aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç sürücüsü ise kaza sırasında arabadan atladı.

İstanbul'da akılalmaz kaza: Sürücü araçtan atladı, yaya son anda kurtuldu

Ümraniye'de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise kazaya karışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Meydana gelen kaza ve yaralanan sürücünün kendini araçtan attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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HURDACI SON ANDA KURTULDU

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Mine Sokak üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü Ufuk K., cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden hızla caddeye giriş yapan otomobilin çarpmasıyla yola savrularak yan yattı. Kaza esnasında olay yerinden yaya olarak geçen bir hurdacı ise, kazaya karışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan meydana gelen kaza ve yaralanan araç sürücüsünün kendisini araçtan attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Ümraniye
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