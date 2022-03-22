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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! 50 tonluk kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! 50 tonluk kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı

22.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Başakşehir’de yaşandı. Sürücüsü bulunmayan kamyon bir anda kaymaya başladı. O anda çevredeki vatandaşlardan birisi kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

İlginç olay dün sabah saatlerinde Başakşehir’de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan bir kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.

Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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