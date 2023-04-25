HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da akılalmaz olay! Ağrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı: Beynine yerleştirmişler

İstanbul'da akılalmaz olay! Ağrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı: Beynine yerleştirmişler

25.04.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Küçükken geçirdiği kaza sonrası yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar, oluşan O.Ö., estetik ameliyat olmaya karar verdi ve 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu. Ameliyatlar sonucunda ağrılar yaşayan 35 yaşındaki adamın beynine gittiği hastanede iddiaya göre kendisinden habersiz uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler takıldı. Gerçeği öğrendiğinde şoke olan genç adam, ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

İstanbul'da akılalmaz olay! Ağrılarından kurtulmak için ameliyata girdi, kabusa uyandı: Beynine yerleştirmişler

Küçükken geçirdiği kaza sonrası yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 35 yaşındaki O.Ö., estetik ameliyat olmaya karar verdi ve sayısız ameliyat oldu. Ameliyatlar sonucunda şiddetli ağrılar yaşayan adam, gittiği hastanede beynine kendisinden habersiz uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler takıldığını öğrendi. Savcılığa başvuran O.Ö., elektrotları beynine kendisinden habersiz takan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

3

6 YIL BOYUNCA AMELİYAT OLDU

35 yaşındaki O.Ö., küçük yaşta bir kaza geçirdi. Kaza sonrası genç adamın vücudunun yüzünde ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Genç, ailesinden gördüğü baskıyla geçiğimiz yıl estetik ameliyat olmaya karar verdi. Bunun için 2017 yılı Ocak ayından itibaren İstanbul Etiler'deki özel bir hastanede tedavi olmaya başlayan genç adam, yaklaşık 6 yıl boyunca sayısız ameliyat oldu.

BEYNİNE ELEKTROLAR TAKILDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre her ameliyatından sonra büyük bir acı ve ıstırap yaşayan O.Ö., geçtiğimiz günlerde yaşadığı ağrılar nedeniyle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre acilen beyin MR görüntüsü çekilen O.Ö.'nün kafatasında pirinç büyüklüğünde uzaktan kontrol edilebilen küçük elektrolar ve metal klipsler tespit edildi.

Doktorlar tarafından durum gence bildirildiğinde ise O.Ö. büyük bir şok yaşadı. Yine iddiaya göre mağdur genç, beynindeki elektrotlardan habersizdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları sonrası MR görüntüleriyle savcılığa başvuran O.Ö., elektrotları beynine kendisinden habersiz takan ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan şikayetçi oldu.

Genç adam dilekçesinde çektiği acılar nedeniyle ameliyat olduğu hastane dışında başka bir hastaneye başvurduğunda bu durumu öğrendiğini ve kendisinden habersiz takılan elektrotların büyük bir acı çekmesine neden olduğunu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu! Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu!
Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!
AK Partili Faruk Çelik'e tepki! AK Partili Faruk Çelik'e tepki!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

Çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm!

Çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm!

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.