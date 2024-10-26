İstanbul'da akılalmaz olay! Anne ve çocuğunun üstüne beton döktüler... O anlar kamerada

Olay, İstanbul Pendik'te meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir kadın ile 2 yaşındaki oğlu kaldırımda yürürken hayatlarının şokunu yaşadı.

YOLDA YÜRÜRKEN NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Olay yerinde gerçekleştirilen inşaat çalışması sırasında beton mikserinin pompasından akan harç kadın ve oğlunun üzerine döküldü. Talihsiz kadın ve oğlu neye uğradığını şaşırırken, o anlar çevrede bulunanların kamerasına yansıdı.

"ÇIK, GİT DAVA EDECEĞİM SİZİ"

Görüntülere kadının şoke olmuş hali yansırken, kadın yanına gelen çalışana tepki gösterdi ve "Çık git, dava edeceğim sizi. Şimdi mi geliyorsun?" diyerek bağırdı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ: YAZIKLAR OLSUN

Öte yandan 2 yaşındaki çocuğun korku dolu hali de yine görüntülere yansıdı. Çocuk o anlarda ağlarken çevredeki bir kişinin "Yazıklar olsun" diyerek çalışanlara tepki gösterdiği duyuldu.