İstanbul'da akılalmaz olay! Anne ve çocuğunun üstüne beton döktüler... O anlar kamerada

Olay, İstanbul Pendik'te meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir kadın ile 2 yaşındaki oğlu kaldırımda yürürken hayatlarının şokunu yaşadı.
Olay yerinde gerçekleştirilen inşaat çalışması sırasında beton mikserinin pompasından akan harç kadın ve oğlunun üzerine döküldü. Talihsiz kadın ve oğlu neye uğradığını şaşırırken, o anlar çevrede bulunanların kamerasına yansıdı.
Görüntülere kadının şoke olmuş hali yansırken, kadın yanına gelen çalışana tepki gösterdi ve "Çık git, dava edeceğim sizi. Şimdi mi geliyorsun?" diyerek bağırdı.
Öte yandan 2 yaşındaki çocuğun korku dolu hali de yine görüntülere yansıdı. Çocuk o anlarda ağlarken çevredeki bir kişinin "Yazıklar olsun" diyerek çalışanlara tepki gösterdiği duyuldu.