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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! Ev sahibini görüp kaçan hırsız, çocuğun üstüne düştü

İstanbul'da akılalmaz olay! Ev sahibini görüp kaçan hırsız, çocuğun üstüne düştü

26.05.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yaşanan hırsızlık girişimi ilginç şekilde son buldu. Girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız, dengesini kaybedince, o anda sokakta yürüyen bir çocuğun üzerine düştü. Panikle kalkarak yeniden kaçmaya başlayan hırsız, bu kez de merdivenlerden aşağıya düştü. Bacağı kırılan şahıs, tedavi altına alındı.

İlginç olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Ev sahibini karşısında gören hırsız, korkuyla evden kaçarak çatıya çıktı.

KAÇTIĞI ÇATIDAN ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Yolun sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

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HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"HIRSIZLIK YAPMIŞ KORKUDAN KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"

Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., “Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu ve yüzde 90 hırsız. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler” diye konuştu. (İHA)

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Beyoğlu
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