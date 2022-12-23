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  4. İstanbul’da akılalmaz olay! İçecek almak isterken 40 saniyede otomobili çalındı

İstanbul’da akılalmaz olay! İçecek almak isterken 40 saniyede otomobili çalındı

23.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir’de içecek almak için markete giren adamın otomobili, gözleri önünde bir şahıs tarafından çalındı. Yaklaşık 40 saniye içerisinde gerçekleşen olay kameralara yansırken hırsız, suç ortaklarını da ileride araca alarak kayıplara karıştı. Aracının arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Serkan Deli, “Yoldan araç durdurup takip etmeye başladım ancak gözden kaybettim” dedi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde otomobiliyle evine doğru seyreden Serkan Deli, semtteki bir marketin önünde durdu. Deli, çalışır vaziyette olan aracından inerek içecek almak için markete girdiği esnada hemen arkasından gelen bir şahıs araca bindi. Şahıs çalışır vaziyetteki aracı, yaklaşık 40 saniye içerisinde çalarak ilerlemeye başladı. Aracının gittiğini gören Deli, marketten çıkarak bir süre arkasından koştu. Ancak hırsız, yol üzerinde 2 suç ortağını da araca alarak kaçmaya başladı. Yoldan çevirdiği araçla bir süre kendi aracını kovalayan Deli, bir süre sonra hırsızları kaybetti. Şahıslar ise çaldıkları araçla kayıplara karıştı.

"ARAÇ DURDURDUM AMA YETİŞEMEDİM"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Serkan Deli, “Dün Bahçeşehir’de içecek almak için 20 saniyeliğine markete girdim. Çıktığımda şahısla yüz yüze geldik ve peşinden koştum. Yoldan araç durdurdum ve takip etmeye başladım ancak Hadımköy’de askeriyenin orada gözden kaybettim. Emniyetten aldığım bilgiye göre en son da Delikliköy Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılmış. Polisler o araçla muhtemelen hırsızlık yapabileceklerini söyledi. Yani her şey 40 saniyede olup bitti. Peşinden koştum araç durdurdum ama yetişemedim. Şahıs sakin sakin geliyor, aracı çaldıktan sonra hemen ileride de iki arkadaşını alıyor ve basıp gidiyor. Aslında çete şeklinde 3 kişiler” dedi.

POLİS ARACIN VE HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Akıl almaz hırsızlık anları ve gencin kendi aracının peşinden koştuğu anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şoku atlatan Serkan Deli, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın plakasını bildirerek çevredeki güvenlik kamerala görüntülerini inceledi. Serkan Deli de Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri ise otomobili bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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