İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

Arnavutköy’de oturan Y.O, internetten bir kadınla tanıştı. Y.O.'nun iddiasına göre bu kadınla birkaç gün süren yazışmanın ardından buluşma kararı aldılar. Bir AVM’de buluşan ikili, çay içtikten sonra kadının 'beni evime bırakır mısın' sorusuna Y.O, ’Evet’ cevabını verdi.

KAÇIRILDI 3 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

İşte bu cevabıyla birlikte Y.O, gaspçıların eline düştü. Başına geleceklerden habersiz olan Y.O, AVM’den çıkarak Eyüp’de bir sokakta kadınla yürümeye başladı . Bu sırada arkalarından gelen silahlı 4 kişi tarafından gözleri de kapatılarak bir apartmana götürüldü. Burada 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan, elleri kelepçelenen, ayakları bağlanan Y.O’nun önce üzerindeki paralar alındı. Daha sonra kredi kartlarını alan gaspçılar, şifreyi de öğrenerek yaklaşık 6 bin lira çektiler.

“200 BİN TL VER BIRAKALIM”

Gaspçılar Y.O,’ya 200 bin TL verirse kendisini bırakacaklarını söylediler. Ancak parası olmadığını söyleyince de boş senetlere imza attırıldı. Gaspçıların üzerine bir daire arsa varsa onu sat demesi üzerine kendisinin üzerine de hiçbir şey olmadığını ancak eşinin üzerine bir arsa olduğunu belirtti.