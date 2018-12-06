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İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 19:50 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de Y.O, internetten bir kadınla tanıştı. İddiaya göre, birkaç gün süren yazışmanın ardından buluşma kararı aldılar. Bir AVM’de buluşan Y.O, internetten tanıştığı kadının “Beni evime bırakır mısın” sorusuna “Evet” yanıtını verdi ve olaylar bunun ardından başladı.

İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

Arnavutköy’de oturan Y.O, internetten bir kadınla tanıştı. Y.O.'nun iddiasına göre bu kadınla birkaç gün süren yazışmanın ardından buluşma kararı aldılar. Bir AVM’de buluşan ikili, çay içtikten sonra kadının 'beni evime bırakır mısın' sorusuna Y.O, ’Evet’ cevabını verdi.

KAÇIRILDI 3 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

İşte bu cevabıyla birlikte Y.O, gaspçıların eline düştü. Başına geleceklerden habersiz olan Y.O, AVM’den çıkarak Eyüp’de bir sokakta kadınla yürümeye başladı . Bu sırada arkalarından gelen silahlı 4 kişi tarafından gözleri de kapatılarak bir apartmana götürüldü. Burada 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan, elleri kelepçelenen, ayakları bağlanan Y.O’nun önce üzerindeki paralar alındı. Daha sonra kredi kartlarını alan gaspçılar, şifreyi de öğrenerek yaklaşık 6 bin lira çektiler.

“200 BİN TL VER BIRAKALIM”

Gaspçılar Y.O,’ya 200 bin TL verirse kendisini bırakacaklarını söylediler. Ancak parası olmadığını söyleyince de boş senetlere imza attırıldı. Gaspçıların üzerine bir daire arsa varsa onu sat demesi üzerine kendisinin üzerine de hiçbir şey olmadığını ancak eşinin üzerine bir arsa olduğunu belirtti.

EVİNE GELİP EŞİNİN BİLEZİKLERİNİ ALDILAR

Bunu öğrenen gaspçılar, Y.O.’yu da yanına alarak Arnavutköy’deki evine getirdiler. Kapıyı açan eşi, Y.O’yu kelepçeli ve suratında morluklar görünce şoka girdi. Gaspçılar, “Eşinin bize borcu var. Arsanı satıp 2 gün içinde bize 200 bin lira getirmezsen evinizi yakar, çocuklarınızı ve sizi tek tek öldürürüz” diyerek tehdit ettiler. Genç kadının kolunda bulunan 4 bileziği de alan gaspçılar olay yerinden geldikleri araçla kaçtılar.

POLİS KİMLİKLERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Y.O’nun şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Y.O’nun verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik kamera çalışması yapan ekipler, 4 gaspçı ile internette tuzağa düşüren kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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