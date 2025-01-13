İstanbul’da akıllara durgunluk veren hırsızlık! 3 kadın güpegündüz lüks siteyi soydu

İstanbul Esenyurt’ta lüks sitedeki bir daireye giren 3 kadın, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Kadınların siteye girerek kapıları yokladığı anlar ise kameraya yansıdı.

3 KADIN EVİ DİDİK DİDİK ARADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre lüks sitedeki bir daireye giren kimliği belirsiz 3 kadın, evi didik didik aradı. Yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.