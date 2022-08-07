İstanbul'da akıllara durgunluk veren iddia: Pitbull köpeklerine kedileri parçalattı! Korkunç anlar anbean kamerada

Korkunç iddianın adresi İstanbul'un Fatih ilçesi. Yedikule Mahallesi, Samancı Odaları Sokak'ta meydana geldiği iddia edilen olayda D. A. isimli bir kadının pitbull köpeklerini her gün sokağa saldığı ve kedileri öldürttü ileri sürüldü.

PITBULL DEHŞETİ KAMERADA!

Vahşet görüntülerinin ardından harekete geçen mahalleli, kadını videoya alarak anbean görüntüledi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran videonun başında yerde bir kedi ölüsünün yattığı, 2 pitbull köpeğin başında bir kadın bulunduğu görülüyor. Kadın daha sonra olay yerinden ayrılırken pitbull köpekleri kediyi parçalıyor.

Görüntüler sosyal medyada da hızla yayılarak büyük tepkilere yol açtı.

