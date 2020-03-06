İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! İkramiye çıkan sayısal loto kuponunu kaptırdı

Sayın, “Ertesi sabah Mehtap bana mesaj atarak, ‘neredesin, ne yapıyorsun' dedi. Buluşmak istediğini söyledi. Pendik'ten aldım. Birlikte vakit geçirdik. Daha sonra Üsküdar'a geçtik. Arabayla gezdiğimiz sırada sayısal loto çekilişi aklıma geldi. Mehtap elindeki telefondan kuponun Gebze'ye çıktığını gösterdi. ‘Ben de Gebze'de oynamıştım' dedim. Benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı. İlk 3'e baktı, dördüncüsünde kuponun karşılığının olduğunu söyledi. Elinde kalan biletlere bakarken birden nefesi değişti, heyecanlandı. Zaten daha önce sayısal lotonun muhtemelen çıktığını fark edip çıkmayan biletleri bana vermişti” dedi.

“AĞLAYARAK BİLETLERİN KENDİSİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

Sayın ifadesinin devamında şunları söyledi:

Heyecanlandığını görünce, ‘bana mı çıktı' diye sordum. ‘Yok yok sen bakmaya devam et' dedi. Mehtap şoka girdiği için biletleri ben saydım ve bir tanesinin eksik olduğunu söyledim. Ancak sayı olarak eksiklikten dolayı şüphelenerek ona sorduğumda ağlayarak kendisinde olmadığını söyledi. Daha sonra Gebze'deki arkadaşlarımı arayıp bayiye sormalarını istedim. Onlara sorduğumda paranın benim aldığım bayiye çıktığını anladım. Ancak oynanan biletin saatini söylemedikleri için ve uçağım da olduğundan Belçika'ya geri döndüm”

Mehtap B. tarafından çalındığı iddia edilen sayısal loto kuponuna isabet eden 13 milyon 200 bin lirayı çektiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Yolcu ise, “Şirketimde çalışan Mehtap ile aramızda samimi bir dostluk vardır. Mehtap bana ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi. Mehtap ile birlikte parayı almaya gittik. Bu olaydan 5 ay sonra müştekinin ve polisin araması üzerine müştekiden haberim oldu. Mehtap ile birlikte parayı çekmek için Milli Piyango İdaresi’ne gittik. Para benim hesabıma geçti. Mehtap her istediğinde ona para yolladım. Kendim ve şirketim için bu parayı kullanmadım. Bu paradan maddi menfaat elde etmedim” dedi.