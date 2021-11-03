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  4. İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Restoranda yemek yiyen kadının üzerine tente düştü

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Restoranda yemek yiyen kadının üzerine tente düştü

03.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir restoranda yemek yiyen kadının üzerine şiddetli rüzgar sonucu devrilen tente düştü. Olay anı kameralara yansırken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir kadın restorana gelerek yemeğe başladı. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente, bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın, tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

YEMEK YERKEN ÜZERİNE TENTE DEVRİLDİ

Olayın ardından yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Sarıyer
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