İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Restoranda yemek yiyen kadının üzerine tente düştü

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir kadın restorana gelerek yemeğe başladı. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente, bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın, tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

YEMEK YERKEN ÜZERİNE TENTE DEVRİLDİ

Olayın ardından yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

