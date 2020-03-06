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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Yardım etmek isterken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sürücünün yardım amacıyla aracına aldığı otostopçu, aracı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Yardım etmek isterken...

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Otomobiliyle giden Recep Aydoğan, yol kenarında gördüğü kolu sarılı kişiyi aracına almak için durdu. Aydoğan, kolu sarılı kişiye nereye gideceğini sordu. Aydoğan, Fatih Mahallesi'ne gitmek istediğini söyleyen adamı aracına aldı.

TARTIŞMA ÇIKTI, ARACI ÇALDI

Bir süre sonra, "Annem çok hasta. Beni Çorlu'ya götürür müsün?" diyen adam ile Aydoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Recep Aydoğan otomobili durdurarak, kişiyi araçtan indirdi. İkili arasındaki tartışma sırasında, kişi direksiyona geçerek çalışır haldeki aracın direksiyonuna geçti. Hızla araçla uzaklaşmaya çalışan şüpheli Nuri Mavi yönetimindeki hafif ticari aracın ön tarafına çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Hırsızlık olayını polise bildiren Aydoğan, polise verdiği bilgide aracın yakıt deposunun dolu olduğu, şüphelinin Çorlu'ya gitmiş olabileceğini, aracın anahtarının kendisinde olduğunu, aracın anahtarsız çalışma özelliği bulunduğunu, aracın durdurulması halinde bir daha çalıştıramayacağını belirttiği öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt otostopçu

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