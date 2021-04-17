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İstanbul'da akşam ezanı kaçta okuyor? 17 Nisan İstanbul iftar saati

17.04.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı sonunda geldi. Vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. İstanbul'da oturan vatandaşlar İstanbul iftar saatlerini sorguluyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta okuyor? 17 Nisan İstanbul iftar saati kaçta? İşte yanıtı...

İstanbul'da akşam ezanı kaçta okuyor? 17 Nisan İstanbul iftar saati

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. İstanbul'da oturan vatandaşlar İstanbul iftar saatlerini merak ediyor. Peki İstanbul'da iftar vakti kaçta? İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

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Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihi itibariyle idrak etti. İlk imsak 04:50'de gerçekleşmişti. Bugünkü iftar ise 19:52 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:19'da İstanbul'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı İstanbul imsakiyesi:

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ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise, günah işlemekle geçer.

İstanbul ilinin namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
https://www.mynet.com/istanbul/namaz-vakitleri

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ramazan iftar

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