İstanbul'da akşam namazı saat kaçta? İstanbul için iftar saatleri

Mübarek üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girdik. Bugün itibariyle birçok Müslüman vatandaşımız 13 Nisan gecesi ilk sahurunu yaptı. Bugün itibariyle Ramazan ayının ilk günü İstanbul’da oturan vatandaşlarımız akşam namazı ve iftar için saatleri araştırmaya başladı. İstanbul için Ramazan ayı namaz vakitlerini sizin için haberimizde derledik.

İSTANBUL AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.50’ye kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 19:47’de okunuyor.

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