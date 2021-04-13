İstanbul'da akşam namazı saat kaçta? İşte İstanbul imsakiyesi

İstanbul’daki Müslüman vatandaşlar, 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 04.50’ye kadar sahurlarını tamamladı. Bugün itibariyle ilk oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul namaz vakitleri için araştırma yapmaya başladı. Ramazan ayı içerisinde 8 Mayıs günü mübarek Kadir Gecesi de yer alıyor. İstanbul’da akşam namazı kaçta okunuyor?

İSTANBUL AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.50’ye kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 19:47’de okunuyor.

NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

