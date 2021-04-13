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  4. İstanbul'da akşam namazı saat kaçta? İşte İstanbul imsakiyesi

İstanbul'da akşam namazı saat kaçta? İşte İstanbul imsakiyesi

13.04.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girdik. Bugün itibariyle birçok Müslüman vatandaşımız 13 Nisan gecesi ilk sahurunu yaptı. Bugün itibariyle Ramazan ayının ilk günü İstanbul’da oturan vatandaşlarımız akşam namazı ve iftar için saatleri araştırmaya başladı. İstanbul için Ramazan ayı namaz vakitlerini sizin için haberimizde derledik.

İstanbul'da akşam namazı saat kaçta? İşte İstanbul imsakiyesi

İstanbul’daki Müslüman vatandaşlar, 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 04.50’ye kadar sahurlarını tamamladı. Bugün itibariyle ilk oruçlarını tutan vatandaşlar, İstanbul namaz vakitleri için araştırma yapmaya başladı. Ramazan ayı içerisinde 8 Mayıs günü mübarek Kadir Gecesi de yer alıyor. İstanbul’da akşam namazı kaçta okunuyor?

İSTANBUL AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.50’ye kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 19:47’de okunuyor.

Ekran Alıntısı

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